Соціологи з’ясували, скільки українців їм довіряють

Понад 40% українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 21% – не довіряють.

Джерело: дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 2020 року

Дослівно: "Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки практично не змінився (в 2019 був 42%, а в 2020-му – 41%). Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +20%, рік тому він дорівнював +21%".

Деталі: Соціологи відзначають, що рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють та публікують результаті своїх досліджень, серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004).

Потім він залишався відносно стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року.

У 2018 році рівень довіри знизився до 43%. Також незначне зниження зафіксувало опитування у 2020 році (41%).

Дослідження тривало з 1 по 12 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитали 2001 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25%, 2% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.