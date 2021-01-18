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Социологи выяснили, сколько украинцев им доверяют

Понедельник, 18 января 2021, 15:14
Фото zagittya.com.ua

Более 40% украинцев доверяют данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% – не доверяют.

Источник: данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2020 года

Дословно: "Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы практически не изменился (в 2019 был 42%, а в 2020-м – 41%). Баланс доверия и недоверия (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто не доверяет) составляет +20%, год назад он был равен +21%". 

 

Детали: Социологи отмечают, что уровень доверия к результатам социологических опросов организаций, которые уже давно работают и публикуют результате своих исследований, среди населения Украины за последние 17 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 до 47% в 2004).

Затем он оставался относительно стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) до 2017 года.

В 2018 году уровень доверия снизился до 43%. Также незначительное снижение зафиксировал опрос в 2020 году (41%). 

 

Исследование проходило с 1 по 12 декабря 2020 года. Методом личного интервью опросили 2001 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10 %, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: социология


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