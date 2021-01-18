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На Водохрещу за українцями, які підуть купатись, наглядатимуть 2 тисячі рятувальників

Понеділок, 18 січня 2021, 14:43
На Водохрещу за українцями, які підуть купатись, наглядатимуть 2 тисячі рятувальників

В Україні на свято Водохреща, аби уникнути надзвичайних ситуацій, і задля безпеки людей на водоймах чергуватиме майже 2 тисячі рятувальників та працюватиме 375 одиниць техніки ДСНС.

Джерело: прес-служба ДСНС України

Деталі: 19 січня у кожному регіоні України, в офіційно визначених місцях, куди можна прийти та скупатися, чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники.

Загалом, на водоймах країни встановили понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Цього дня на водних об'єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки.

Напередодні Водохреща українців інформували щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.

Українська правда
Теми: ДСНСводасвяткування
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