На Водохрещу за українцями, які підуть купатись, наглядатимуть 2 тисячі рятувальників

В Україні на свято Водохреща, аби уникнути надзвичайних ситуацій, і задля безпеки людей на водоймах чергуватиме майже 2 тисячі рятувальників та працюватиме 375 одиниць техніки ДСНС.

Джерело: прес-служба ДСНС України

Деталі: 19 січня у кожному регіоні України, в офіційно визначених місцях, куди можна прийти та скупатися, чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники.

Загалом, на водоймах країни встановили понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Цього дня на водних об'єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки.

Напередодні Водохреща українців інформували щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.