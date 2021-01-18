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На Крещение за украинцами, которые пойдут купаться, будут присматривать 2 тысячи спасателей

Понедельник, 18 января 2021, 15:43

В Украине на праздник Крещения, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, и для безопасности людей на водоемах будет дежурить почти 2000 спасателей и работать 375 единиц техники ГСЧС.

Источник: пресс-служба ГСЧС Украины

Детали: 19 января, в каждом регионе Украины, в официально определенных местах, куда можно прийти и искупаться, будут дежурить спасатели, водолазы ДСНС и медицинские работники.

В общем, на водоемах страны установили более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В этот день на водных объектах от ДСНС дежурить почти 2000 спасателей и 375 единиц техники.

Накануне Крещения украинский информировали о безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

 

Украинская правда
Темы: ГСЧСводапразднования


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