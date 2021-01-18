Офіс Зеленського планує запросити Байдена на 30-річчя Незалежності

В Офісі президента Володимира Зеленського кажуть, що візит обраного президента США Джо Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.

Джерело: заступник голови ОП Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua

Деталі: Відповідаючи на запитання, Жовква підтвердив, що Байдена запросять на святкування 30-ї річниці Незалежності України і не тільки.

Пряма мова: "Звісно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є й інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це й саміт Кримської платформи (23 серпня). І, наприклад, 80-та річниця трагедії Бабиного Яру. Тому, у нас є, куди запрошувати іноземних лідерів, зокрема й президента США. Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена — це також питання недалекого майбутнього".

Деталі: Також Жовква запевнив, що питання візиту президента Зеленського до Штатів було й залишається на порядку денному.

За його словами, коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов’язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, й інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і цей візит буде готуватися.

Заступник Єрмака зазначив, що зараз дуже важко говорити про дати з декількох причин, зокрема через пандемію коронавірусу, яка триває, та обмежує можливість фізичних візитів, та з огляду на внутрішньополітичну ситуацію в США.