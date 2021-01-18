Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс Зеленського планує запросити Байдена на 30-річчя Незалежності

Понеділок, 18 січня 2021, 14:39
Офіс Зеленського планує запросити Байдена на 30-річчя Незалежності

В Офісі президента Володимира Зеленського кажуть, що візит обраного президента США Джо Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.

Джерело: заступник голови ОП Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua

Деталі: Відповідаючи на запитання, Жовква підтвердив, що Байдена запросять на святкування 30-ї річниці Незалежності України і не тільки.

Пряма мова: "Звісно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є й інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це й саміт Кримської платформи (23 серпня). І, наприклад, 80-та річниця трагедії Бабиного Яру. Тому, у нас є, куди запрошувати іноземних лідерів, зокрема й президента США. Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена — це також питання недалекого майбутнього".

Деталі: Також Жовква запевнив, що питання візиту президента Зеленського до Штатів було й залишається на порядку денному.

За його словами, коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов’язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, й інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і цей візит буде готуватися.

Заступник Єрмака зазначив, що зараз дуже важко говорити про дати з декількох причин, зокрема через пандемію коронавірусу, яка триває, та обмежує можливість фізичних візитів, та з огляду на внутрішньополітичну ситуацію в США.

"Українська правда" у Threads

Теми: Байденсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Байден
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: