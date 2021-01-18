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Офис Зеленского планирует пригласить Байдена на 30-летие Независимости

Понедельник, 18 января 2021, 15:39

В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что визит избранного президента США Джо Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.

Источник: заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью ТСН.ua

Детали: Отвечая на вопрос, Жовква подтвердил, что Байдена пригласят на празднование 30-й годовщины Независимости Украины и не только.

Прямая речь: "Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы (23 августа). И, например, 80 я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть, куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего".

Детали: Также Жовква заверил, что вопрос визита президента Зеленского в Штаты был и остается на повестке дня.

По его словам, когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и этот визит будет готовиться.

Заместитель Ермака отметил, что сейчас очень трудно говорить о датах по нескольким причинам, в частности из-за подолжающейся пандемии коронавируса, которая ограничивает возможность физических визитов, а также учитывая внутриполитическую ситуацию в США.

Темы: Байденпразднования


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