На гірськолижну трасу в РФ зійшла лавина: є загиблий і зниклі під снігом

В результаті сходження лавини на гірськолижний курорт в Карачаєво-Черкесії загинула одна особа, ще з близько 20 людьми не вдається встановити зв'язок.

Джерело: російські видання "РБК", "Медуза", "ТАСС"

Деталі: Інцидент стався в районі Домбая біля гори Мусса-Ачитара.

Російське МНС повідомляє, що в момент події на гірськолижній трасі могли перебувати від 4 до 12 осіб.

За попередніми даними, 1 людина загинула ще 8 осіб звернулися до медиків.

Джерело "Інтерфаксу" повідомивло, що серед тих, хто опинився під снігом, є діти. За його словами, не вдається встановити зв'язок з близько 20 людьми.

Під лавиною знаходяться два вагончика прокату гірськолижного спорядження, пошкоджено кафе.

Джерело в екстрених службах повідомило ТАСС, що сходження лавини могло бути примусовим.

Керівник Північно-Кавказької протилавинні служби Хізір Чочаєв заявив, що можливою причиною сходження лавини могла бути сейсмічна дія від іншої примусово спущеною лавини.