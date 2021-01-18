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На горнолыжную трассу в РФ сошла лавина: есть погибший и пропавшие под снегом

Понедельник, 18 января 2021, 15:30
На горнолыжную трассу в РФ сошла лавина: есть погибший и пропавшие под снегом

В результате схождения лавины на горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии погиб один человек, еще с порядка 20 людьми не удается установить связь.

Источник: российское издание "РБК", "Медуза", "ТАСС"

Детали: Инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара.

Российское МЧС сообщает, что в момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться от 4 до 12 человек.

По предварительным данным, 1 человек погиб еще 8 человек обратились к медикам.

Источник "Интерфакса" сообщил, что среди тех, кто оказался под снегом, есть дети. По его словам, не удается установить связь с порядка 20 людьми.

 

Под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

Источник сообщил, что сход лавины мог быть принудительным. Руководитель Северо-Кавказской противолавинной службы Хизир Чочаев заявил, что возможной причиной схода лавины могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины.

 
 
 
 
 
 

Темы: Росcияпогода
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