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Озброєні чоловіки влаштували карантинну "сходку" на Миколаївщині

Понеділок, 18 січня 2021, 15:53
Озброєні чоловіки влаштували карантинну сходку на Миколаївщині

Поліцейські повідомляють, що не допустили проведення "кримінальної сходки" на Миколаївщині.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "Одинадцятеро осіб, які прибули у Первомайськ на зустріч в місцеве кафе з метою вирішення питання розподілу "сфер впливу", були доставлені до відділку поліції. Поліцейські вилучили у зловмисників зброю та боєприпаси, а їхні автомобілі помістили на штрафмайданчик. На власника закладу склади адмінпротокол стосовно порушення карантинних вимог".

 

Деталі: 17 січня дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW та Mercedes-Benz Vito прибули у місцеве кафе Первомайська на так звану сходку. За даними поліції, в авто перебували мешканці Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років, які мали вирішувати питання розподілу сфер спливу у кримінальному середовищі.

Правоохоронці доставили 11 учасників "кримінальної сходки" до відділку поліції для перевірки на можливу причетності до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Під час огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили чотири пістолета, ножі, рушницю 16 калібру у зарядженому стані та патрони до неї, а також більше сотні набоїв різного калібру.

Мікроавтобус та легковик зловмисників помістили на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту. Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

На власника кафе, який в період локдауну дозволив вказаним особам збиратись у його кафе, співробітники поліції склали адміністративний протокол, що тягне за собою накладення штрафу від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 тисяч).

Також повідомляється, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Миколаївська областьполіція
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