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Вооруженные мужчины устроили карантинную "сходку" на Николаевщине

Понедельник, 18 января 2021, 15:53
Вооруженные мужчины устроили карантинную сходку на Николаевщине

Полицейские сообщают, что не допустили проведения "криминальной сходки" на Николаевщине.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "Одиннадцать человек, которые прибыли в Первомайск на встречу в местное кафе с целью решения вопроса распределения "сфер влияния", были доставлены в отделение полиции. Полицейские изъяли у злоумышленников оружие и боеприпасы, а их автомобили поместили на штрафплощадку. На владельца заведения составлен админпротокол о нарушении карантинных требований".

 

Детали: 17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе Первомайска на так называемую сходку. По данным полиции, в авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21-го до 57-ми лет, которые должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде.

Правоохранители доставили 11 участников "криминальной сходки" в отделение полиции для проверки на возможную причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Во время осмотра транспортных средств правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра.

Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его кафе, сотрудники полиции составили административный протокол, влечет за собой наложение штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34000 до 170000).

Также сообщается, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Николаевская областьполиция
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