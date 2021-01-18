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Через "зовнішню загрозу" перервали репетицію інавгурації Байдена

Понеділок, 18 січня 2021, 18:43

Співробітники сил безпеки заблокували будівлю Капітолію через повідомлення про "зовнішню загрозу".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Вказується, що співробітникам комплексу Капітолію надійшло повідомлення про зовнішню загрозу безпеці. Заборонено вхід і вихід, рекомендується триматися подалі від вікон і дверей.

Через це довелося перервати репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

За першими повідомленнями, причиною таких заходів могла стати пожежа, що розгорілася відносно недалеко від комплексу будівель, в якому розташовується Конгрес США.

Згідно з розпорядженням, яке також озвучили по гучномовцях, всі люди, що знаходяться на вулиці на території комплексу, зобов'язані негайно пройти в приміщення.

За даними ряду ЗМІ, загорівся розташований недалеко від Капітолію центр для бездомних.

Що цьому передувало: Всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на тлі можливих жорстоких акцій протесту напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Теми: СШАпрезидент


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