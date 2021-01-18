Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за "внешней угрозы" прервали репетицию инаугурации Байдена

Понедельник, 18 января 2021, 17:43
Из-за внешней угрозы прервали репетицию инаугурации Байдена

Сотрудники сил безопасности заблокировали здание Капитолия из-за сообщения о "внешней угрозе".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Указывается, что сотрудникам комплекса Капитолия поступило сообщение о внешней угрозе безопасности. Запрещен вход и выход, рекомендуется держаться подальше от окон и дверей.

Из-за этого пришлось прервать репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По первым сообщениям, причиной таких мер мог стать пожар, разгоревшийся относительно недалеко от комплекса зданий, в котором располагается Конгресс США.

Согласно распоряжению, которое также озвучили по громкоговорителям, все люди, находящиеся на улице на территории комплекса, обязаны немедленно пройти в помещение.

По данным ряда СМИ, загорелся расположеный недалеко от Капитолия центр для бездомных.

Что этому предшествовало: Все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных жестоких акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Последние новости
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
Все новости...
Реклама: