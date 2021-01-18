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Из-за "внешней угрозы" прервали репетицию инаугурации Байдена

Понедельник, 18 января 2021, 18:43

Сотрудники сил безопасности заблокировали здание Капитолия из-за сообщения о "внешней угрозе".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Указывается, что сотрудникам комплекса Капитолия поступило сообщение о внешней угрозе безопасности. Запрещен вход и выход, рекомендуется держаться подальше от окон и дверей.

Из-за этого пришлось прервать репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По первым сообщениям, причиной таких мер мог стать пожар, разгоревшийся относительно недалеко от комплекса зданий, в котором располагается Конгресс США.

Согласно распоряжению, которое также озвучили по громкоговорителям, все люди, находящиеся на улице на территории комплекса, обязаны немедленно пройти в помещение.

По данным ряда СМИ, загорелся расположеный недалеко от Капитолия центр для бездомных.

Что этому предшествовало: Все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных жестоких акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Темы: СШАпрезидент


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