Зеленський затвердив склад Ради з питань розвитку малого бізнесу
Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження складу Ради з питань розвитку малого підприємництва.
Джерело: Офіс президента, указ №18/2021
Деталі: Очолила Раду заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу президента Олена Дьяченко.
У склад Ради також увійшли заступниця міністра фінансів, заступник голови Податкової, заступник голови Виконкому реформ, нардеп Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"), міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нагадаємо: На першому засіданні Ради домовились якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного розв'язання проблем мікробізнесу.