Зеленский утвердил состав Совета по вопросам развития малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении состава Совета по вопросам развития малого предпринимательства.

Источник: Офис президента, указ №18/2021

Детали: Возглавила Совет заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Секретарем предназначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Елена Дьяченко.

В состав Совета также вошли заместитель министра финансов, заместитель председателя Налоговой, заместитель председателя Исполкома реформ, нардеп Андрей Мотовиловець ( "Слуга народа"), министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним: На первом заседании Совета договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса.

Ранее сообщалось, что Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.