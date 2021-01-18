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Більшість німців не схвалюють нового лідера, якого обрала партія Меркель – опитування

Понеділок, 18 січня 2021, 21:24

Більше половини німців не схвалюють вибору новим лідером партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Арміна Лашета, який ймовірно змагатиметься за посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування, проведеного компанією Civey на замовлення SPIEGEL.

32% опитаних вважають, що Лашет точно не є гарним вибором на роль лідера партії, ще 19% - що він скоріш не є гарним вибором. Разом це - 51%.

13% схвалюють вибір Лашета на роль лідера партії, і 21% - скоріше схвалюють. Разом це - 34%. Ще 15% не визначилися з відповіддю.

 

Несхвальне сприйняття переважає і серед виборців "Християнсько-демократичного союзу": 41% вважають Лашета вдалим вибором, тоді як невдалим - 45%. 

Серед виборів СПД та "зелених" кількість схвальних та несхвальних оцінок майже однакова, а найменш схвальна - серед прихильників правопопулістської AfD - 10%.  

Нагадаємо, в онлайн-голосуванні конгресу партії, що відбулося 16 січня, Армін Лашет - прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія - у другому турі на майже 80 голосів випередив Фрідріха Мерца, корпоративного юриста.

Лідер ХДС традиційно стає кандидатом на пост федерального канцлера від християнських демократів та їхнього баварського партнера - "Християнського соціального союзу" (нагадаємо, наступні федеральні вибори відбудуться у вересні 2021 року).

Втім, не виключено, що кандидатом оберуть лідера останньої - прем’єра Баварії Маркуса Зьодера, який є одним з найпопулярніших політиків в країні.

Ще одне опитування засвідчило, що Лашет відстає від Маркуса Зьодера у симпатіях німців щодо того, кого б вони хотіли бачити канцлером після Ангели Меркель. 

Зьодер раніше заявляв, що ХДС і ХСС разом вирішать, хто повинен балотуватися на пост канцлера, і закликав прийняти рішення про свого кандидата тільки після земельних виборів в середині березня.

Армін Лашет відомий своєю проросійською позицією. Серед іншого, він виступає за завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", у тому числі після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Детальніше про це читайте у статті: Друг Росії на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини.

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