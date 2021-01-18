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Большинство немцев не одобряют нового лидера, избранного партией Меркель – опрос

Понедельник, 18 января 2021, 21:24

Более половины немцев не одобряют выбора новым лидером партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Армина Лашета, который вероятно будет бороться за пост канцлера на предстоящих выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией Civey на заказ SPIEGEL.

32% опрошенных считают, что Лашет точно не является хорошим выбором на роль лидера партии, еще 19% - что он скорее не является хорошим выбором. Вместе это - 51%.

13% одобряют выбор Лашета на роль лидера партии, и 21% - скорее одобряют. Вместе это - 34%. Еще 15% не определились с ответом.

 

Неодобрительное восприятие преобладает и среди избирателей "Христианско-демократического союза": 41% считают Лашета удачным выбором, тогда как неудачным - 45%. Среди избирателей СПД и "зеленых" количество положительных и отрицательных оценок почти одинаковое, а наименее положительные оценки - среди сторонников правопопулистской AfD - 10%.

Напомним, в онлайн-голосовании конгресса партии, состоявшемся 16 января, Армин Лашет - премьер земли Северный Рейн-Вестфалия - во втором туре почти на 80 голосов опередил Фридриха Мерца, корпоративного юриста.

Лидер ХДС традиционно становится кандидатом на пост федерального канцлера от христианских демократов и их баварского партнера - "Христианского социального союза" (напомним, следующие федеральные выборы состоятся в сентябре 2021).

Впрочем, не исключено, что кандидатом изберут лидера последней - премьера Баварии Маркуса Зёдера, который является одним из самых популярных политиков в стране.

Еще один опрос показал, что Лашет отстает от Маркуса Зёдера в симпатиях немцев о том, кого бы они хотели видеть канцлером после Ангелы Меркель. Зёдер ранее заявлял, что ХДС и ХСС вместе решат, кто должен баллотироваться на пост канцлера, и призвал принять решение о своем кандидате только после земельных выборов в середине марта.

Армин Лашет известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее об этом читайте в статье: Друг России во главе партии Меркель: чего ждать от изменений в главной политсиле Германии.

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