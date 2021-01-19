США повідомили Німеччину про нові санкції проти "Північного потоку-2"

США проінформували Німеччину про запровадження санкцій проти російського судна "Фортуна", яке бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

Джерело: Reuters

Деталі: У Німеччині вже відповіли, що із прикрістю прийняли це повідомлення до відома.

Раніше німецька ділова газета Handelsblatt повідомляла, що санкції США вступлять в силу у вівторок 19 січня у рамках Закону про протидію ворогам Америки шляхом санкцій.

Відомо, що група, що стоїть за будівництвом газопроводу, призупинила роботи у грудні 2019 року через загрозу санкцій з боку США. Хоча проєкт був майже завершений.

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