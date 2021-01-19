США повідомили Німеччину про нові санкції проти "Північного потоку-2"
Вівторок, 19 січня 2021, 01:07
США проінформували Німеччину про запровадження санкцій проти російського судна "Фортуна", яке бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2".
Джерело: Reuters
Деталі: У Німеччині вже відповіли, що із прикрістю прийняли це повідомлення до відома.
Раніше німецька ділова газета Handelsblatt повідомляла, що санкції США вступлять в силу у вівторок 19 січня у рамках Закону про протидію ворогам Америки шляхом санкцій.
Відомо, що група, що стоїть за будівництвом газопроводу, призупинила роботи у грудні 2019 року через загрозу санкцій з боку США. Хоча проєкт був майже завершений.
Нагадаємо:
- Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.
- Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.
Українська правда