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США повідомили Німеччину про нові санкції проти "Північного потоку-2"

Вівторок, 19 січня 2021, 01:07

США проінформували Німеччину про запровадження санкцій проти російського судна "Фортуна", яке бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". 

Джерело: Reuters 

Деталі: У Німеччині вже відповіли, що із прикрістю прийняли це повідомлення до відома. 

Раніше німецька ділова газета Handelsblatt повідомляла, що санкції США вступлять в силу у вівторок 19 січня у рамках Закону про протидію ворогам Америки шляхом санкцій. 

Відомо, що група, що стоїть за будівництвом газопроводу, призупинила роботи у грудні 2019 року через загрозу санкцій з боку США. Хоча проєкт був майже завершений. 

Нагадаємо: 

  • Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.
  • Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Українська правда
Теми: санкціїНімеччинаРосія


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