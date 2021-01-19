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США сообщили Германии о новых санкциях против "Северного потока-2"

Вторник, 19 января 2021, 00:07
США сообщили Германии о новых санкциях против Северного потока-2

США проинформировали Германию о введении санкций против российского судна "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Источник: Reuters

Детали: В Германии уже ответили, что с сожалением приняли это сообщение к сведению.

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщала, что санкции США вступят в силу во вторник 19 января, в рамках Закона о противодействии противникам Америки путем санкций.

Известно, что группа, стоящая за строительством газопровода, приостановила работы в декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США. Хотя проект был почти завершен.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: санкцииГерманияРосcия
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