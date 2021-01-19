США сообщили Германии о новых санкциях против "Северного потока-2"
Вторник, 19 января 2021, 00:07
США проинформировали Германию о введении санкций против российского судна "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Источник: Reuters
Детали: В Германии уже ответили, что с сожалением приняли это сообщение к сведению.
Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщала, что санкции США вступят в силу во вторник 19 января, в рамках Закона о противодействии противникам Америки путем санкций.
Известно, что группа, стоящая за строительством газопровода, приостановила работы в декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США. Хотя проект был почти завершен.
Напомним:
- Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.
- Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.
Украинская правда