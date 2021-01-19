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Telegram заблокував сотню закликів до насильства в США – Дуров 

Вівторок, 19 січня 2021, 01:58

На минулому тижні у месенджері Telegram було заблоковано сотні публічних закликів до насильства в США, які могли охопити десятки тисяч підписників каналів. 

Джерело: засновник месенджеру Павло Дуров у Telegram 

Пряма мова: "На початку січня команда модераторів Telegram почала отримувати все більше повідомлень про публічну діяльність, пов'язану з США, на нашій платформі. Команда діяла рішуче, відмовляючись від американських каналів, які пропагували насильство.

Завдяки цим зусиллям минулого тижня наші модератори заблокували сотні публічних закликів до насильства, які могли охопити десятки тисяч підписників". 

Деталі: Дуров зазначив, що спеціалісти і надалі продовжують обробляти повідомлення та видаляти контент, який підбурює до насильства. 

Хоча він і вказав, що із користувачів месенджеру лише 2% проживають в США, у Telegram все одно уважно слідкують за ситуацією, яка склалась. 

Засновник також додав, що правила користування прямо забороняють розповсюджувати відповідні заклики. Зокрема, за останні 7 років Telegram блокував такі повідомлення від Білорусі та Ірану до Таїланду та Гонконга. 

"Ми цінуємо кожне ваше повідомлення. Telegram вітає політичні дебати, але буде діяти швидко, щоб зупинити тих, хто закликає людей чинити шкоду", – йдеться в його повідомленні. 

Нагадаємо:

  • 6 січня прихильники президента Дональда Трампа, який програв вибори, на кілька годин захопили Капітолій
  • З огляду на ці події та дії Трампа Палата представників проголосувала за те, щоб він став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. 
  • Водночас через інавгурацію Джо Байдена, яка запланована на 20 січня, всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на тлі можливих жорстоких акцій протесту.

Українська правда


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