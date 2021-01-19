Telegram заблокировал сотню призывов к насилию в США – Дуров

На прошлой неделе в мессенджере Telegram были заблокированы сотни публичных призывов к насилию в США, которые могли охватить десятки тысяч подписчиков каналов.

Источник: основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram

Прямая речь: "В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной деятельности, связанной с США, на нашей платформе. Команда действовала решительно, отказываясь от американских каналов, которые пропагандировали насилие.

Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые могли охватить десятки тысяч подписчиков".

Детали: Дуров отметил, что специалисты и в дальнейшем продолжают обрабатывать сообщения и удалять контент, который подстрекает к насилию.

Хотя он и указал, что из пользователей мессенджера лишь 2% проживают в США, в Telegram все равно внимательно следят за ситуацией, которая сложилась.

Основатель также добавил, что правила пользования прямо запрещают распространять соответствующие призывы. В частности, за последние 7 лет Telegram блокировал такие сообщения от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга.

"Мы ценим каждое ваше сообщение. Telegram приветствует политические дебаты, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто призывает людей делать вред", – говорится в его сообщении.

Напомним: