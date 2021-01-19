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Німців можуть зобов’язати носити респіратори FFP2

Вівторок, 19 січня 2021, 02:46
Німців можуть зобов’язати носити респіратори FFP2

Німеччина розглядає варіант запровадження обов’язкового використання захисних масок із фільтрами (респіраторів типу FFP2) через появу та поширення мутованих штампів коронавірусу. 

Джерело: The Guardian 

Деталі: Раніше відповідну норму анонсували в Австрії. Там із 25 січня громадяни повинні будуть носити такі респіратори у транспорті та магазинах. 

Ця ж вимога з понеділка почала діяти у Баварії. Мешканці цієї землі мають використовувати маски із фільтрами публічному транспорті та магазинах. Проте до 24 січня виконання цієї вимоги не є обов’язковим та має ряд винятків. 

Очікується, що запровадження цієї норми на всю країну канцлер Ангела Меркель обговорить під час консультацій із очільниками інших земель.

Респіратори FFP2 мають фільтрували не менше 94% частинок та є значно дорожчими, ніж звичайна одноразова маска. Вірусологи вказують, що якщо маску із фільтром одягти неправильно, то вона не буде ефективною. Окрім того, на її ефективність впливає наявність бороди. 

Нагадаємо: 

  • За час пандемії в Німеччині виявили більше 2 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. За останню добу COVID-19 підтвердили у майже 9 тисяч осіб.

Українська правда

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