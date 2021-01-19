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Немцев могут обязать носить респираторы FFP2

Вторник, 19 января 2021, 02:46
Немцев могут обязать носить респираторы FFP2

Германия рассматривает вариант введения обязательного использования защитных масок с фильтрами (респираторов типа FFP2) из-за появления и распространения мутировавших штампов коронавируса.

Источник: The Guardian

Детали: Раньше соответствующую норму анонсировали в Австрии. Там с 25 января граждане должны будут носить такие респираторы в транспорте и магазинах.

Это же требование с понедельника начало действовать в Баварии. Жители этой земли должны использовать маски с фильтрами в общественном транспорте и магазинах. Однако до 24 января выполнения этого требования не является обязательным и имеет ряд исключений.

Ожидается, что введение этой нормы на всю страну канцлер Ангела Меркель обсудит во время консультаций с руководителями других земель.

Респираторы FFP2 должны фильтровать не менее 94% частиц и являются значительно дороже, чем обычная одноразовая маска. Вирусологи указывают, что если маску с фильтром надеть неправильно, то она не будет эффективной. Кроме того, на ее эффективность влияет наличие бороды.

Напомним:

  • За время пандемии в Германии обнаружили более 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердили у почти 9000 человек.

Украинская правда

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