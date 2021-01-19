Немцев могут обязать носить респираторы FFP2
Германия рассматривает вариант введения обязательного использования защитных масок с фильтрами (респираторов типа FFP2) из-за появления и распространения мутировавших штампов коронавируса.
Источник: The Guardian
Детали: Раньше соответствующую норму анонсировали в Австрии. Там с 25 января граждане должны будут носить такие респираторы в транспорте и магазинах.
Это же требование с понедельника начало действовать в Баварии. Жители этой земли должны использовать маски с фильтрами в общественном транспорте и магазинах. Однако до 24 января выполнения этого требования не является обязательным и имеет ряд исключений.
Ожидается, что введение этой нормы на всю страну канцлер Ангела Меркель обсудит во время консультаций с руководителями других земель.
Респираторы FFP2 должны фильтровать не менее 94% частиц и являются значительно дороже, чем обычная одноразовая маска. Вирусологи указывают, что если маску с фильтром надеть неправильно, то она не будет эффективной. Кроме того, на ее эффективность влияет наличие бороды.
Напомним:
- За время пандемии в Германии обнаружили более 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердили у почти 9000 человек.