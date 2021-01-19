Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість померлих від COVID в Україні сягнула 21 тисячі

Вівторок, 19 січня 2021, 07:18
Кількість померлих від COVID в Україні сягнула 21 тисячі

За добу 18 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 939 особам, при цьому одужали 15 052 особи, до лікарень потрапив 801 хворий, померли 177 пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: Серед нових хворих 131 дитина та 238 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків у понеділок зареєстрували у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Водночас, за минулу добу здійснили 33 400 тестувань: методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу зразка 2019 року 1 167 655 осіб, із них 886 248 осіб одужали, а 21 046 осіб померли. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Усі новини...
Реклама: