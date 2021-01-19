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Кількість померлих від COVID в Україні сягнула 21 тисячі

Вівторок, 19 січня 2021, 08:18

За добу 18 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 939 особам, при цьому одужали 15 052 особи, до лікарень потрапив 801 хворий, померли 177 пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: Серед нових хворих 131 дитина та 238 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків у понеділок зареєстрували у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Водночас, за минулу добу здійснили 33 400 тестувань: методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу зразка 2019 року 1 167 655 осіб, із них 886 248 осіб одужали, а 21 046 осіб померли. 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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