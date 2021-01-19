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Количество умерших от COVID в Украине достигло 21 тысячи

Вторник, 19 января 2021, 08:18

За сутки 18 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 939 лицам, при этом выздоровели 15 052 человека, в больницы попал 801 больной, умерли 177 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых больных 131 ребенок и 238 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев в понедельник зарегистрировали в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

В то же время, за минувшие сутки провели 33 400 тестирований: методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью образца 2019 года 1 167 655 человек, из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 человек умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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