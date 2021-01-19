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В Україні утримається мороз, захід притрусить снігом

Вівторок, 19 січня 2021, 09:16
Фото sxodim.com

У найближчі дні в Україні збережеться морозна погода, без істотних опадів, лише на заході невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій  

Дослівно: "20-21 січня в Україні без істотних опадів, лише вдень 20 січня у більшості західних областей невеликий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця".

Деталі: У Київській області та в столиці без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі до -20°, вдень -6-8°, вітер південний 5-10 м/с.  

19 січня в Україні без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вдень 11-16°морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 4-9° морозу.

Українська правда
Теми: погода


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