В Украине сохранится мороз, запад притрусит снегом
Вторник, 19 января 2021, 08:16
В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, без существенных осадков, только на западе небольшой снег, на дорогах гололедица.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "20-21 января в Украине без осадков, только днем 20 января в большинстве западных областей небольшой снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица".
Детали: В Киевской области и в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью до -20°, днем -6-8°, ветер южный 5-10 м/с.
19 января в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем 11-16° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны днем 4-9° мороза.
Украинская правда