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В Украине сохранится мороз, запад притрусит снегом

Вторник, 19 января 2021, 09:16
Фото sxodim.com

В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, без существенных осадков, только на западе небольшой снег, на дорогах гололедица.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "20-21 января в Украине без осадков, только днем ​​20 января в большинстве западных областей небольшой снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица".

Детали: В Киевской области и в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью до -20°, днем ​​-6-8°, ветер южный 5-10 м/с.

19 января в Украине без осадков, лишь днем ​​на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем 11-16° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны днем ​​4-9° мороза.

Украинская правда
Темы: погода


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