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Морози в Україні: за добу до пунктів обігріву звернулися понад тисяча людей

Вівторок, 19 січня 2021, 09:55
Фото ДСНС

В Україні у зв’язку з морозами розгорнули пункти обігріву, за минулу добу до них звернулись 1355 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій  

Дослівно: "Упродовж доби 18 січня до пунктів обігріву звернулись 1 тисяча 355 людей, з них 405 – до пунктів ДСНС".

Деталі: Станом на 19 січня місцеві органи влади спільно з ДСНС розгорнули 4 тисячі 979 пунктів обігріву (4 тисячі 933 стаціонарних пункти та 46 – мобільних).  

З адресами пунктів обігріву можна ознайомитися тут.

Українська правда
Теми: Українапогода


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