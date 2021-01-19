Морози в Україні: за добу до пунктів обігріву звернулися понад тисяча людей

В Україні у зв’язку з морозами розгорнули пункти обігріву, за минулу добу до них звернулись 1355 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Упродовж доби 18 січня до пунктів обігріву звернулись 1 тисяча 355 людей, з них 405 – до пунктів ДСНС".

Деталі: Станом на 19 січня місцеві органи влади спільно з ДСНС розгорнули 4 тисячі 979 пунктів обігріву (4 тисячі 933 стаціонарних пункти та 46 – мобільних).

З адресами пунктів обігріву можна ознайомитися тут.