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Морозы в Украине: за сутки в пункты обогрева обратились более тысячи человек

Вторник, 19 января 2021, 08:55
Морозы в Украине: за сутки в пункты обогрева обратились более тысячи человек
Фото ГСЧС

В Украине в связи с морозами развернули пункты обогрева, за минувшие сутки в них обратились 1355 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В течение суток 18 января в пункты обогрева обратились 1 тысяча 355 человек, из них 405 – в пункты ГСЧС".

Детали: По состоянию на 19 января местные органы власти совместно с ГСЧС развернули 4 тысячи 979 пунктов обогрева (4 тысячи 933 стационарных пунктов и 46 – мобильных).

С адресами пунктов обогрева можно ознакомиться здесь.

Украинская правда
Темы: Украинапогода
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