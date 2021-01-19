Морозы в Украине: за сутки в пункты обогрева обратились более тысячи человек

В Украине в связи с морозами развернули пункты обогрева, за минувшие сутки в них обратились 1355 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В течение суток 18 января в пункты обогрева обратились 1 тысяча 355 человек, из них 405 – в пункты ГСЧС".

Детали: По состоянию на 19 января местные органы власти совместно с ГСЧС развернули 4 тысячи 979 пунктов обогрева (4 тысячи 933 стационарных пунктов и 46 – мобильных).

С адресами пунктов обогрева можно ознакомиться здесь.