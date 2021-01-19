Із Росії менше 1%: Степанов розповів, звідки в Україні ПЛР-тести

Міністерство охорони здоров'я не купувало в Росії тести для діагностики коронавірусу SARS CoV 2 методом полімеразної реакції.

Джерело: голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Я наведу цифри про тести, які закуповуються чи закуповувалися Міністерством охорони здоров'я по країнах виробників. Це Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сингапур. Як ви бачите, Російської Федерації тут немає.

На сьогодні закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника "Українські генетичні технології" як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями.

Згідно з актуальними даними Держлікслужби, до реєстру юридичних осіб, відповідальних за ввезення медичних виробів для діагностики коронавірусної хвороби, методом ПЛР, належать 66 медичних позицій. Із них Китай – це 15, Україна – 12, США – 7, Корея – 5, Італія – 5. Якщо ми говоримо про РФ, то це три зареєстрованих медичних вироби.

Три юридичних особи, які зареєстровані в Російській Федерації та здійснюють свою діяльність через українських постачальників, складають менше, ніж 0,6%. Це використовується виключно в приватних лабораторіях.

Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не планує (з Росії)".

Деталі: Степанов назвав фейком інформацію, що 90% ПЛР-тестів, які використовуються в Україні, є російськими.