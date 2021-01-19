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Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

Вторник, 19 января 2021, 10:16

Министерство здравоохранения не покупало в России тесты для диагностики коронавируса SARS CoV 2 методом полимеразной реакции.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, отвечая на вопрос

Прямая речь: "Я приведу цифры о тестах, которые закупаются или закупались Министерством здравоохранения по странам производителей. Это Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, Российской Федерации здесь нет.

На сегодняшний день закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по государственному заказу, так и частными лабораториями.

Согласно актуальными данными Гослекслужбы, в реестр юридических лиц, ответственных за ввоз медицинских изделий для диагностики коронавирусной болезни методом ПЦР, входят 66 медицинских позиций. Из них Китай – это 15, Украина – 12, США – 7, Корея – 5, Италия – 5. Если мы говорим о РФ, то это три зарегистрированных медицинских изделия.

Три юридических лица, которые зарегистрированы в Российской Федерации и осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков, составляют менее 0,6%. Это используется исключительно в частных лабораториях.

Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует (в России)"..

Детали: Степанов назвал фейком информацию, что 90% ПЦР-тестов, которые используются в Украине, являются российскими.

Алена Рощенко, УП
Темы: МинздравмедицинагосзакупкиРосcиякоронавирус


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