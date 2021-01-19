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COVID у Києві: 637 осіб захворіли, 1 015 людей одужали

Вівторок, 19 січня 2021, 09:33

У Києві за минулу добу виявили 637 хворих на коронавірус, одужали 1 015 людей, у лікарні потрапили 39 хворих, померли 16 пацієнтів.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram 

Деталі: Серед нових хворих – 14 медиків. Загалом у понеділок коронавірус підтвердили: 361 жінці віком від 18 до 94 років, 260 чоловікам віком від 18 до 87 рокiв, 11 дівчатам від 4 місяців до 16 років і 5 хлопчикам від 3 місяців до 15 років. 

 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 135,  у Дніпровському  – 109 та в Деснянському районі - 77 випадків.

Усього за період пандемії в столиці було вже 123 634 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них 2 211 завершилися летально, одужали ж 49 088 мешканців столиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
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