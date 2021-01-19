COVID в Киеве: 637 человек заболели, 1 015 человек выздоровели

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 637 больных коронавирусом, выздоровели 1 015 человек, в больницы попали 39 больных, умерли 16 пациентов.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 14 медиков. Всего в понедельник коронавирус подтвердили: 361 женщине в возрасте от 18 до 94 лет, 260 мужчинам в возрасте от 18 до 87 лет, 11 девочкам от 4 месяцев до 16 лет и 5 мальчикам от 3 месяцев до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 135, в Днепровском – 109 и в Деснянском районе – 77 случаев.

Всего за период пандемии в столице было уже 123 634 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 2 211 завершились летально, выздоровели же 49 088 жителей столицы.