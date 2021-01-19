Чиновнику дали 10 років в’язниці за хабар у пів мільйона

Експосадовця Держгеокадастру Луганщини засудили до 9,5 років ув’язнення за одержання 500 тисяч гривень хабара.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)".



Деталі: Ексчиновнику призначили покарання у вигляді 9 років та 6 місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна.



У суді прокурори довели, що в червні 2017 року службовець отримав 500 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проектно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.



Після проголошення вироку обвинуваченого взяли під варту в залі суду.