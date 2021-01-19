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Чиновнику дали 10 років в’язниці за хабар у пів мільйона

Вівторок, 19 січня 2021, 09:40
Чиновнику дали 10 років в’язниці за хабар у пів мільйона
Фото zmina.info

Експосадовця Держгеокадастру Луганщини засудили до 9,5 років ув’язнення за одержання 500 тисяч гривень хабара.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)".

Деталі: Ексчиновнику призначили покарання у вигляді 9 років та 6 місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

У суді прокурори довели, що в червні 2017 року службовець отримав 500 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проектно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

Після проголошення вироку обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Українська правда

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Теми: Луганська областьхабарв'язниця
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