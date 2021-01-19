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Чиновнику дали 10 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона

Вторник, 19 января 2021, 09:40
Чиновнику дали 10 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона
Фото zmina.info

Экс-чиновника Госгеокадастра Луганской области приговорили к 9,5 годам тюрьмы за получение 500 тысяч гривен взятки.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Суд признал виновным бывшего исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины)".

Детали: Экс-чиновнику назначили наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года и с конфискацией имущества.

В суде прокуроры доказали, что в июне 2017 года служащий получил 500 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

После провозглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьвзяткатюрьма
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