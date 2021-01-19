Тихановська закликала ОБСЄ допомогти їй безпечно повернутися у Білорусь

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення в Білорусь для неї та інших лідерів демократичних сил.

Джерело: Telegram-сторінка Тихановської

Пряма мова Тихановської: "Разом з міжнародною спільнотою я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь.

Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення. Ситуація з Навальний показала, що в цьому потрібна допомога міжнародного співтовариства і, перш за все, ОБСЄ".

Деталі: 18 cічня Тихановська провела онлайн-зустріч з послами ЄС в ОБСЄ.

Вона запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію діалогу з вирішення кризи в Білорусі і почати з експертного круглого столу за участю ЄС, демократичних сил Білорусі, КС і представників режиму Лукашенка.

Вона додала, що опозиція "розраховує провести вибори за 45 днів, і їм потрібна допомога в цьому".

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