Тихановская призвала ОБСЕ помочь ей безопасно вернуться в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения в Беларусь для нее и других лидеров демократических сил.

Источник: Telegram-страница Тихановской

Прямая речь Тихановской: "Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения.

Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ".

Детали: 18 января Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ.

Она предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по решению кризиса в Беларуси и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, КС и представителей режима Лукашенко.

Она добавила, что оппозиция "рассчитывает провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом".

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