Мапу з пунктами тестування на COVID запустив МОЗ

В Україні створили інтерактивну мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірус.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.

Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діє 65 пунктів.

Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу.

Мапа пунктів тестування на COVID-19 МОЗ

На мапі можна шукати пункти за областями й адресами.