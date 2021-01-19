Мапу з пунктами тестування на COVID запустив МОЗ
Вівторок, 19 січня 2021, 11:08
В Україні створили інтерактивну мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірус.
Джерело: сайт МОЗ
Деталі: Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.
Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діє 65 пунктів.
Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу.
На мапі можна шукати пункти за областями й адресами.