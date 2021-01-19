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Мапу з пунктами тестування на COVID запустив МОЗ

Вівторок, 19 січня 2021, 10:08
Мапу з пунктами тестування на COVID запустив МОЗ
moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

В Україні створили інтерактивну мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірус.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.

Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. У Києві діє 65 пунктів.

Також там можна зробити експрес-тест на антиген до коронавірусу. 

 
Мапа пунктів тестування на COVID-19
МОЗ

На мапі можна шукати пункти за областями й адресами.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗмедицинакоронавірусCovid-2019діджиталізація
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