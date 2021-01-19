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Карту с пунктами тестирования на COVID запустил МОЗ

Вторник, 19 января 2021, 10:08
Карту с пунктами тестирования на COVID запустил МОЗ
moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

В Украине создали интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

Источник: сайт МОЗ

Детали: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал обнародования адресов таких пунктов для тестирования на COVID-19.

Всего в стране функционирует 2373 пункта, куда можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. В Киеве действуют 65 пунктов. 

Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

 
Карта пунктов тестирования на COVID
МОЗ

На карте можно искать пункты по областям и адресам.

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Темы: МинздравмедицинакоронавирусCovid-2019диджитализация
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