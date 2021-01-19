Карту с пунктами тестирования на COVID запустил МОЗ
Вторник, 19 января 2021, 10:08
В Украине создали интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.
Источник: сайт МОЗ
Детали: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал обнародования адресов таких пунктов для тестирования на COVID-19.
Всего в стране функционирует 2373 пункта, куда можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. В Киеве действуют 65 пунктов.
Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.
На карте можно искать пункты по областям и адресам.