Карту с пунктами тестирования на COVID запустил МОЗ

В Украине создали интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

Источник: сайт МОЗ

Детали: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал обнародования адресов таких пунктов для тестирования на COVID-19.

Всего в стране функционирует 2373 пункта, куда можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. В Киеве действуют 65 пунктов.

Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

Карта пунктов тестирования на COVID МОЗ

На карте можно искать пункты по областям и адресам.