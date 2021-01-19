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Порошенко озвучив свою програму боротьби з COVID в Україні

Вівторок, 19 січня 2021, 10:24
Порошенко озвучив свою програму боротьби з COVID в Україні
Фото пресслужби "ЄС"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко представив програму боротьби з коронавірусом в Україні – її основою є тотальне тестування і вакцинація.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "У нас, у "Європейської Солідарності", є план, абсолютно конкретна програма дій:

  • тотальне тестування і якісна діагностика;
  • контрольована самоізоляція безсимптомних;
  • безкоштовне лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби;
  • вакцинація здорових".

Деталі: За словами політика, поєднання цих чотирьох кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу, і країна повернеться до нормального життя.

Порошенко підкреслив, що саме вакцинація є головним національним проєктом на 2021 рік.

За його словами, влада має "мотатися по всьому світу, купувати в усіх якісних виробників вакцини", бо треба придбати "не менше двадцяти мільйонів доз".

Порошенко відзначив, що лише така кількість вакцини забезпечить групи ризику: медичних працівників, літніх людей, вчителів та вихователів, співробітників правоохоронних органів, соціальних служб. За його словами, ці групи мають отримати щеплення безкоштовно, а усі інші – за поміркованою вартістю.

Порошенко додав, що "ЄС" вимагатиме, щоб влада обмежила ціну на тести і вакцину проти COVID, а також, щоб у місцевих бюджетах виділили кошти на закупівлі вакцин.  

Українська правда

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Теми: Порошенкокоронавірусвакцинація
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