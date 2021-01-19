Порошенко озвучив свою програму боротьби з COVID в Україні
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко представив програму боротьби з коронавірусом в Україні – її основою є тотальне тестування і вакцинація.
Джерело: Порошенко у Facebook
Пряма мова Порошенка: "У нас, у "Європейської Солідарності", є план, абсолютно конкретна програма дій:
- тотальне тестування і якісна діагностика;
- контрольована самоізоляція безсимптомних;
- безкоштовне лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби;
- вакцинація здорових".
Деталі: За словами політика, поєднання цих чотирьох кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу, і країна повернеться до нормального життя.
Порошенко підкреслив, що саме вакцинація є головним національним проєктом на 2021 рік.
За його словами, влада має "мотатися по всьому світу, купувати в усіх якісних виробників вакцини", бо треба придбати "не менше двадцяти мільйонів доз".
Порошенко відзначив, що лише така кількість вакцини забезпечить групи ризику: медичних працівників, літніх людей, вчителів та вихователів, співробітників правоохоронних органів, соціальних служб. За його словами, ці групи мають отримати щеплення безкоштовно, а усі інші – за поміркованою вартістю.
Порошенко додав, що "ЄС" вимагатиме, щоб влада обмежила ціну на тести і вакцину проти COVID, а також, щоб у місцевих бюджетах виділили кошти на закупівлі вакцин.