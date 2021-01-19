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Порошенко озвучил программу борьбы с COVID в Украине

Вторник, 19 января 2021, 11:24
Фото пресс-соужбы "ЕС"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко представил программу борьбы с коронавирусом в Украине – ее основой является тотальное тестирование и вакцинация.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь Порошенко: "У нас, у "Европейской Солидарности", есть план, абсолютно конкретная программа действий:

  • тотальное тестирование и качественная диагностика;
  • контролируемая самоизоляция бессимптомных;
  • бесплатное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни;
  • вакцинация здоровых".

Детали: По словам политика, сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса, и страна вернется к нормальной жизни.

Порошенко подчеркнул, что именно вакцинация является главным национальным проектом на 2021 год.

По его словам, власти должны "мотаться по всему миру, покупать у всех качественных производителей вакцины", потому что нужно приобрести "не менее двадцати миллионов доз".

Порошенко отметил, что только такое количество вакцины обеспечит группы риска: медицинских работников, пожилых людей, учителей и воспитателей, сотрудников правоохранительных органов, социальных служб.

По его словам, эти группы должны получить прививку бесплатно, а остальные – по умеренной стоимости.

Порошенко добавил, что "ЕС" будет требовать, чтобы власти ограничили цену на тесты и вакцину против COVID, а также, чтобы в местных бюджетах выделили средства на закупки вакцин.

Украинская правда
Темы: Порошенкокоронавирусвакцинация


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