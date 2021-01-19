Експомічник нардепа обіцяв роботу в ОПУ за $200 тисяч
Правоохоронці затримали колишнього помічника народного депутата, який за 200 тисяч доларів обіцяв працевлаштування в Офісі президента.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора
Дослівно ДБР: "Чоловік намагалася заволодіти коштами потерпілого, запевнивши його в тому, що він може допомогти у працевлаштуванні до Офісу президента.
Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів його затримали".
Деталі: Попередня кваліфікація події: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Шахраєві загрожує від 5 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.