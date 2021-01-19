Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Експомічник нардепа обіцяв роботу в ОПУ за $200 тисяч

Вівторок, 19 січня 2021, 11:57
Фото ОГПУ

Правоохоронці затримали колишнього помічника народного депутата, який за 200 тисяч доларів обіцяв працевлаштування в Офісі президента.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Чоловік намагалася заволодіти коштами потерпілого, запевнивши його в тому, що він може допомогти у працевлаштуванні до Офісу президента.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів його затримали".

 
Фото ОГПУ

Деталі: Попередня кваліфікація події: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахраєві загрожує від 5 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: ДБРОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКолишній білоруський офіцер свідчив у Києві у справі вбивства Шеремета

Нардепи пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята

УДО не пускає Тупицького до КС, у суді лякають дестабілізацією

Регулятор схвалив зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів

Чиновнику дали 10 років в’язниці за хабар у пів мільйона

Із Росії менше 1%: Степанов розповів, звідки в Україні ПЛР-тести

Усі новини...
ДБР
Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР
Керівників Нацагентства з акредитації спіймали на хабарі
ДБР вирішило щомісяця звітувати про "справи Майдану"
Останні новини
12:55
У Кремлі заявили, що Путін не боїться Навального
12:55
Кримського директора підозрюють в держраді за допомогу росіянам із авіапальним
12:46
"Газпром" вперше визнав ймовірність припинення будівництва "Північного потоку-2"
12:36
У Москві на ВДНГ встановлять дві фігури Лаврентія Берії
12:34
В Україні більше не видаватимуть "червоних" дипломів. У МОН пояснили, що буде натомість
12:28
Марченко розповів, як уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ
12:27
Суд не прийняв позов Навального до Пєскова
12:20
В Ізраїлі створили батарею для електрокарів із п’ятихвилинною зарядкою
12:17
Відео, фотоМінус 20, але купання за графіком: Кличко поліз в ополонку
12:15
Голова Мінфіну: У нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит
Усі новини...