Експомічник нардепа обіцяв роботу в ОПУ за $200 тисяч

Правоохоронці затримали колишнього помічника народного депутата, який за 200 тисяч доларів обіцяв працевлаштування в Офісі президента.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Чоловік намагалася заволодіти коштами потерпілого, запевнивши його в тому, що він може допомогти у працевлаштуванні до Офісу президента.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів його затримали".

Фото ОГПУ

Деталі: Попередня кваліфікація події: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахраєві загрожує від 5 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.