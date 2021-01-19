Экс-помощник нардепа обещал работу в ОПУ за $200 тысяч

Правоохранители задержали бывшего помощника народного депутата, который за 200 тысяч долларов обещал трудоустройство в Офисе президента.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Дословно ГБР: "Мужчина пыталась завладеть средствами потерпевшего, заверив его в том, что он может помочь в трудоустройстве в Офис президента.

Во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч долларов он был задержан".

Фото ОГПУ

Детали: Предварительная квалификация события: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мошеннику грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.