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Кримського директора підозрюють в держраді за допомогу росіянам із авіапальним

Вівторок, 19 січня 2021, 12:55

Українська прокуратура повідомила про підозру директору кримського підприємства, що допомагав окупантам із авіаційним паливом.

Джерело: повідомлення прокуратури АРК у Facebook, джерела УП

Дослівно: "Слідство встановило, що підозрюваний, починаючи з 2015 року, знаючи про окупацію АР Крим Збройними силами РФ та закриття у зв’язку з цим повітряного простору над півостровом і захоплення Міжнародного аеропорту "Сімферополь", уклав низку контрактів із правоохоронними органами і військовими підрозділами ЗС держави-окупанта щодо зберігання, транспортування авіаційного палива та заправлення ним повітряних суден на території вказаного аеропорту".

Деталі: В прокуратурі вказали,що ця діяльність в умовах окупації сприяла підривній діяльності РФ проти України, шляхом незаконної експлуатації повітряного простору над півостровом, а також здійснення пасажирського та вантажного авіаційного сполучення м. Сімферополь з російськими містами.

Директору, (за інформацією УП йдеться про Андрісяна А.А) повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

Українська правда
Теми: КримРосіяокупація


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