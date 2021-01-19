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Крымского директора подозревают в госизмене за помощь россиянам с авиатопливом

Вторник, 19 января 2021, 12:55

Украинская прокуратура сообщила о подозрении директору крымского предприятия, который помогал оккупантам с авиационным топливом.

Источник: сообщение прокуратуры АРК в Facebook, источники УП

Дословно: "Следствие установило, что подозреваемый, начиная с 2015 года, зная об оккупации АР Крым Вооруженными силами РФ и закрытия в связи с этим воздушного пространства над полуостровом и захвата Международного аэропорта "Симферополь", заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и военными подразделениями ВС государства-оккупанта по хранению, транспортировки авиационного топлива и заправки им воздушных судов на территории указанного аэропорта".

Детали: В прокуратуре отметили, что эта деятельность в условиях оккупации способствовала подрывной деятельности РФ против Украины, путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом, а также осуществление пассажирского и грузового авиационного сообщения г. Симферополь с российскими городами.

Директору, (по информации УП речь идет об Андрисяне А.А) сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияоккупация


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