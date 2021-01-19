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Морози почнуть відступати з України

Вівторок, 19 січня 2021, 13:31
Євген Руденко, УП

Найближчої доби в більшості областей України морозна погода збережеться, однак уже в четвер почне теплішати.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 20 cічня в Україні без опадів, лише на заході та в Криму невеликий сніг (вдень місцями з дощем) на Закарпатті значний сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу, в північно-східних і східних областях вночі 21-26°, вдень 12-17° морозу, на заході та в Криму вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в середу без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 7-9° морозу.

21 січня в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий сніг, 22 січня на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 січня в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі 15-20° морозу, в східних областях до 25° морозу, вдень 3-8° морозу; в західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°, в більшості південних, Житомирській та Вінницькій областях 0-5° тепла.

У столиці в четвер без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода


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