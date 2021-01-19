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Морозы начнут отступать из Украины

Вторник, 19 января 2021, 12:31
Морозы начнут отступать из Украины
Евгений Руденко, УП

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины морозная погода сохранится, однако уже в четверг начнет теплеть.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 20 января в Украине без осадков, лишь на западе и в Крыму небольшой снег (днем местами с дождем) в Закарпатье значительный снег. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 15-20°, днем 5-10° мороза, в северо-восточных и восточных областях ночью 21-26°, днем 12-17° мороза, на западе и в Крыму ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 7-9° мороза.

21 января в Украине без осадков, лишь в Карпатах небольшой снег, 22 января в Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 января в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура на Левобережье ночью 15-20° мороза, в восточных областях до 25° мороза, днем 3-8° мороза; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7 ° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем около 0°, в большинстве южных, Житомирской и Винницкой областях 0-5° тепла.

В столице в четверг без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем около 0°.

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Темы: погода
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