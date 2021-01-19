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ДБР: Слідчий взяв 140 тисяч і пообіцяв "відмазати" за смертельну ДТП

Вівторок, 19 січня 2021, 12:58
ДБР: Слідчий взяв 140 тисяч і пообіцяв відмазати за смертельну ДТП

Державне бюро розслідувань разом з поліцією в Маріуполі затримали слідчого зі спільником, які за 140 тисяч гривень пообіцяли допомогти в уникненні кримінальної відповідальності через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Джерело: повідомлення ДБР у Facebook

Дослівно: "Слідчі ДБР викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області.

За попередньою інформацією, 28-річний слідчий спільно з посередником — експрацівником поліції вимагали та отримали 140 тис. грн від місцевого мешканця за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності".

Деталі: Вказується, що 18 січня чоловіків затримали під час одержання вказаної суми біля будівлі Управління карного розшуку ГУ Нацполіції Донецької області у Маріуполі.

Українська правда
Теми: ДБРкорупція
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