ДБР: Слідчий взяв 140 тисяч і пообіцяв "відмазати" за смертельну ДТП
Державне бюро розслідувань разом з поліцією в Маріуполі затримали слідчого зі спільником, які за 140 тисяч гривень пообіцяли допомогти в уникненні кримінальної відповідальності через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Джерело: повідомлення ДБР у Facebook
Дослівно: "Слідчі ДБР викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області.
За попередньою інформацією, 28-річний слідчий спільно з посередником — експрацівником поліції вимагали та отримали 140 тис. грн від місцевого мешканця за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності".
Деталі: Вказується, що 18 січня чоловіків затримали під час одержання вказаної суми біля будівлі Управління карного розшуку ГУ Нацполіції Донецької області у Маріуполі.