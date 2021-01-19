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ГБР: Следователь взял 140 тысяч и пообещал "отмазать" за смертельное ДТП

Вторник, 19 января 2021, 12:58
ГБР: Следователь взял 140 тысяч и пообещал отмазать за смертельное ДТП

Государственное бюро расследований вместе с полицией в Мариуполе задержали следователя с сообщником, которые за 140 тысяч гривен пообещали помочь в избежании уголовной ответственности за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Источник: сообщение ГБР в Facebook

Дословно: "Следователи ГБР уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды следователя отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По предварительной информации, 28-летний следователь совместно с посредником – экс-сотрудником полиции требовали и получили 140 тысяч грн от местного жителя за помощь в избежании уголовной ответственности".

Детали: Указывается, что 18 января мужчину задержали во время получения указанной суммы у здания Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции Донецкой области в Мариуполе.

Украинская правда

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Темы: ГБРкоррупция
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