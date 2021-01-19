В РФ заявили про 100%-ну ефективність другої своєї вакцини від коронавірусу

У Росспоживнагляді повідомили, що імунологічна ефективність вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона", розробленої в науковому центрі "Вектор", становить 100%.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Ефективність вакцини складається з її імунологічної ефективності та профілактичної ефективності. За результатами 1-2-й фаз клінічних досліджень, імунологічна ефективність вакцини" ЕпіВакКорона "становить 100%".

Деталі: Відзначається, що перша і друга фаза клінічних досліджень другої російської вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона" проводилися в липні - вересні.

У 2-й фазі брали участь 86 осіб, розділених на дві групи: одна група (43 добровольці) вже отримала вакцину ЕпіВакКорона, інша (43 добровольця) - плацебо. Зазначається, що всі добровольці, які отримали вакцину, почувалися добре, лише у двох з них відзначалася болючість в місці уколу, яка пройшла в протягом двох діб.

13 жовтня 2020 року вакцина центру "Вектор" отримала реєстраційне посвідчення, в листопаді почалася фаза постреєстраційних досліджень за участю 150 добровольців старше 60 років і 3000 добровольців старше 18 років. За даними Росспоживнагляду, ні в кого з тих, хто отримав вакцину, не було виявлено небажаних реакцій.

Очікується, що в січні "Вектор" оприлюднить підсумки постреєстраційних випробувань вакцини "ЕпіВакКорона".

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