В РФ заявили про 100%-ну ефективність другої своєї вакцини від коронавірусу
У Росспоживнагляді повідомили, що імунологічна ефективність вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона", розробленої в науковому центрі "Вектор", становить 100%.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Дослівно: "Ефективність вакцини складається з її імунологічної ефективності та профілактичної ефективності. За результатами 1-2-й фаз клінічних досліджень, імунологічна ефективність вакцини" ЕпіВакКорона "становить 100%".
Деталі: Відзначається, що перша і друга фаза клінічних досліджень другої російської вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона" проводилися в липні - вересні.
У 2-й фазі брали участь 86 осіб, розділених на дві групи: одна група (43 добровольці) вже отримала вакцину ЕпіВакКорона, інша (43 добровольця) - плацебо. Зазначається, що всі добровольці, які отримали вакцину, почувалися добре, лише у двох з них відзначалася болючість в місці уколу, яка пройшла в протягом двох діб.
13 жовтня 2020 року вакцина центру "Вектор" отримала реєстраційне посвідчення, в листопаді почалася фаза постреєстраційних досліджень за участю 150 добровольців старше 60 років і 3000 добровольців старше 18 років. За даними Росспоживнагляду, ні в кого з тих, хто отримав вакцину, не було виявлено небажаних реакцій.
Очікується, що в січні "Вектор" оприлюднить підсумки постреєстраційних випробувань вакцини "ЕпіВакКорона".
Передісторія:
- "ЕпіВакКорона" - друга російська вакцина від коронавірусу. Першою в була "Спутник V", зареєстрована в серпні. Її загальну ефективність оцінили в 91,4%.
- За словами ж Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від коронавірусц "Спутник V", досягає 97%. При цьому сам президент Росії так нею і не вакцинувався.
- Експерти відзначали, що цей препарат не пройшов усі необхідні стадії клінічних випробувань.
- Росіяни, які серед перших вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", скаржилися на побічні ефекти від неї.