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В РФ заявили о 100%-ной эффективности второй своей вакцины от коронавируса

Вторник, 19 января 2021, 14:26
В РФ заявили о 100%-ной эффективности второй своей вакцины от коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной в научном центре "Вектор", составляет 100%.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%".

Детали: Отмечается, что первая и вторая фаза клинических исследований второй российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" проводились в июле - сентябре.

Во 2-й фазе принимали участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) - плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

13 октября 2020 года вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение, в ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет и 3000 добровольцев старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из получивших вакцину не было обнаружено нежелательных реакций.

Ожидается, что в январе "Вектор" представит итоги пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона".

Предыстория:

  • "ЭпиВакКорона" — вторая российская вакцина от коронавируса. Первой в была "Спутник V", зарегистрированная в августе. Ее общую эффективность оценили в 91,4%.
  • По словам же Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом сам президент России так ею и не вакцинировался.
  • Эксперты отмечали, что этот препарат не прошел все необходимые стадии клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жаловались на побочные эффекты от нее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcиявакцинация
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